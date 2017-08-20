Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Гядабейский район

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ 20 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Гядабейский район.

Как сообщает Report, глава государства посетил возведенный в центре города Гядабей памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Гядабейского района Рамиз Едияров проинформировал Президента Ильхама Алиева о работе, проделанной в районе в последние годы, реализуемых проектах. Было сообщено, что социально-экономические показатели района значительно улучшились, построено много объектов социальной инфраструктуры, созданы производственные предприятия.