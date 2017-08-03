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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Балакенский район

    Глава ИВ Балакенского района Ислам Рзаев проинформировал президента Ильхама Алиева о работах по благоустройству

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Балакенский район.

    Как сообщает Report, сначала глава государства посетил в парке культуры и отдыха, носящем имя общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, памятник великому лидеру, возложил к нему цветы.

    Глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев проинформировал президента Ильхама Алиева о работах по благоустройству и созиданию, проводимых в парке.

    Было сообщено, что этот парк – одно из прекрасных мест для эффективного проведения досуга как жителей района, так и гостей. Здесь созданы все условия для отдыха.

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