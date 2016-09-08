Президент Ильхам Алиев посетил в Хачмазе памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ 8 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Хачмазский район.

Как сообщает Report, глава государства посетил воздвигнутый в центре города Хачмаз памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил цветы к его подножию.

Глава Исполнительной власти Хачмазского района Шамсаддин Ханбабаев проинформировал президента Ильхама Алиева об условиях, созданных на территории, прилегающей к памятнику.