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    Президент Ильхам Алиев посетил в Хачмазе памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву

    Шамсаддин Ханбабаев проинформировал президента об условиях, созданных на территории, прилегающей к памятнику

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ 8 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Хачмазский район.

    Как сообщает Report, глава государства посетил воздвигнутый в центре города Хачмаз памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил цветы к его подножию.

    Глава Исполнительной власти Хачмазского района Шамсаддин Ханбабаев проинформировал президента Ильхама Алиева об условиях, созданных на территории, прилегающей к памятнику.

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