Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ 4 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга, председатель Организационного комитета первых Европейских игр "Баку-2015" Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, где пройдут соревнования по стрельбе из лука.

Как сообщает Report, министр молодежи и спорта Азад Рагимов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Президент Ильхам Алиев и председатель Организационного комитета первых Европейских игр Мехрибан Алиева ознакомились со схемой стадиона. Во время игр для спортсменов, работников медиа и европейских гостей будут отведены отдельные комнаты отдыха, специальная зона для интервью. На тренировочной площадке для спортсменов установлены 22 мишени. Одна мишень предусмотрена максимум для трех спортсменов. А для соревнований установлены две мишени. Расстояние между мишенью и спортсменом составляет 70 метров. Диаметр мишени – 122 сантиметра. Стрельба из лука является единственным видом спорта среди олимпийских видов, предоставляющим всем, включая лиц с физическими недостатками, одинаковые возможности. Для зрителей, наблюдающих за соревнованиями, здесь также будет функционировать специальный медицинский пункт. В целях создания для работающих здесь людей удобной рабочей обстановки отведены специальные комнаты для перерыва и отдыха.

Популярные европейские стрелки в течение 7 дней будут вести борьбу за победу на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Соревнования на Европейских играх будут проводиться в индивидуальном и групповом зачете, а также в виде смешанной группы в формате Олимпийских игр. Всего будет разыграно 5 комплектов медалей. Соревнования по стрельбе из лука одновременно позволят вести борьбу за высокие очки для отборочных соревнований на Летнюю олимпиаду "Рио-2016".

Отметим, что в соревнованиях по стрельбе из лука, которые состоятся на этом стадионе в ходе первых Европейских игр "Баку-2015", примут участие 128 спортсменов (64 женщины и 64 мужчины) из 39 стран. Атлеты будут бороться за медали с 16 по 22 июня.