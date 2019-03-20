Президент Азербайджана: Готовится пакет документов для политических, экономических, социальных, судебно-правовых реформ

"Реформы будут углубляться. Альтернативы им нет. Политические реформы, экономические реформы, реформы в социальной сфере, реформы в судебно-правовой системе - соответствующие указания уже даны, готовится пакет документов, - в области образования, здравоохранения, во всех сферах Азербайджан вступил в новый этап".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы.

"Азербайджан обновляется, наращивает свою мощь и модернизируется. Мы построили сильное государство на глубоких национально-духовных корнях. Никогда еще в истории Азербайджан не был таким сильным, как сейчас. Но это не означает, что мы должны довольствоваться достигнутыми успехами. Они воодушевляют, побуждают нас смотреть в будущее с еще большим оптимизмом", - сказал глава государства.