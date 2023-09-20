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Президент: В результате антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил свой суверенитет

Президент: В результате антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил свой суверенитет В результате начала вчера примерно в 13:00 антитеррористических мероприятий и их успешного завершения Азербайджан восстановил свой суверенитет.
Внутренняя политика
20 сентября 2023 г. 20:38
Президент: В результате антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил свой суверенитет

В результате начала вчера примерно в 13:00 антитеррористических мероприятий и их успешного завершения Азербайджан восстановил свой суверенитет.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении к народу.

Отметив, что в результате антитеррористических мероприятий наши военные продемонстрировали большой героизм, отвагу и профессионализм, глава государства подчеркнул: "В условиях сложного рельефа, при наличии укреплений, возводимых противником на протяжении многих лет в результате больших инженерных работ, несмотря на расположение вражеских позиций на возвышенностях и в выгодных местах, наши военные проявили героизм, профессионализм и за короткое время на всех направлениях добились значительных военных успехов. Была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении. Была уничтожена и выведена из строя военная техника".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: As a result of anti-terrorist measures, Azerbaijan regained its sovereignty
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: “Antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycan öz suverenliyini bərpa etmişdir”

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