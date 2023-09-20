Президент: Азербайджан – свободное общество, многонациональное, многоконфессиональное государство

Азербайджан – свободное общество. Азербайджан – многонациональное, многоконфессиональное государство. Это наше большое достояние.

Азербайджан – свободное общество. Азербайджан – многонациональное, многоконфессиональное государство. Это наше большое достояние.

Как сообщает Report , об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу 20 сентября.

Глава государства подчеркнул, что это видят представители всех народов, проживающих в Азербайджане. Нет необходимости это объяснять. Это наш образ жизни.

"В Азербайджане никогда не было и не будет дискриминации на религиозной и национальной почве, Вторая Карабахская война это еще раз показала. Представители всех наций, представители всех этнических групп, всех конфессий объединились в единый кулак – за Азербайджан, за достоинство, за Родину! Поэтому мы призываем армянское население, проживающее в Карабахе, к этому", - добавил президент Ильхам Алиев.