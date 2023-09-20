О нас

Президент: Азербайджан – свободное общество, многонациональное, многоконфессиональное государство

Президент: Азербайджан – свободное общество, многонациональное, многоконфессиональное государство Азербайджан – свободное общество. Азербайджан – многонациональное, многоконфессиональное государство. Это наше большое достояние.
Внутренняя политика
20 сентября 2023 г. 22:31
Президент: Азербайджан – свободное общество, многонациональное, многоконфессиональное государство

Азербайджан – свободное общество. Азербайджан – многонациональное, многоконфессиональное государство. Это наше большое достояние.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу 20 сентября.

Глава государства подчеркнул, что это видят представители всех народов, проживающих в Азербайджане. Нет необходимости это объяснять. Это наш образ жизни.

"В Азербайджане никогда не было и не будет дискриминации на религиозной и национальной почве, Вторая Карабахская война это еще раз показала. Представители всех наций, представители всех этнических групп, всех конфессий объединились в единый кулак – за Азербайджан, за достоинство, за Родину! Поэтому мы призываем армянское население, проживающее в Карабахе, к этому", - добавил президент Ильхам Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: Azerbaijan is a free society, multi-ethnic, multi-confessional state
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Azərbaycan azad cəmiyyətdir, çoxmillətli, çoxkonfessiyalı dövlətdir”

Самое читаемое

В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
ВидеоВ Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
14 сентября 2023 г. 05:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19
Генпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
ФотоГенпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
16 сентября 2023 г. 18:57
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
17 сентября 2023 г. 12:04
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
18 сентября 2023 г. 00:51
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 14:40
Эрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
ВидеоЭрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
19 сентября 2023 г. 21:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi