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Президент: Азербайджан и Нахчыван будут связаны железной дорогой  

Президент: Азербайджан и Нахчыван будут связаны железной дорогой   "Эта железная дорога имеет очень большое стратегическое значение"
Внутренняя политика
15 февраля 2021 г. 15:15
Президент: Азербайджан и Нахчыван будут связаны железной дорогой  
Ильхам Алиев
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"У нас большие планы. Мы дали старт работам по восстановлению. Мы постараемся, чтобы работы по разминированию были завершены в короткие сроки, проведена оценка нанесенного ущерба, параллельно с этим уже дан старт инфраструктурным проектам".

Как сообщает Report, об этом заявил президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана Ильхам Алиев после того, как 14 февраля в селе Гюлебирд Лачинского района поднял азербайджанский флаг.

"Сегодня в Горадизе был заложен фундамент железной дороги Горадиз-Зангилан-Агбенд. Эта железная дорога имеет очень большое стратегическое значение. В первую очередь потому, что эта железная дорога будет иметь большое значение как для прибытия граждан на освобожденные земли, так и для перевозки грузов.

С другой стороны, эта железная дорога пойдет в Нахчыван. В совместном заявлении, подписанном 10 ноября, содержится специальное положение о создании Нахчыванского коридора. Эти работы уже начались. Уверен, что этот проект, реализуемый по нашей инициативе, будет выполнен. После долгого перерыва Азербайджан и его неотъемлемая часть - Нахчыванская Автономная Республика будут соединены железной дорогой, и таким образом будут реализованы наши стратегические, экономические и политические цели", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan və onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan dəmir yolu ilə bir-birinə bağlanacaq"

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