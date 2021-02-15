Президент: Азербайджан и Нахчыван будут связаны железной дорогой

"Эта железная дорога имеет очень большое стратегическое значение"

"У нас большие планы. Мы дали старт работам по восстановлению. Мы постараемся, чтобы работы по разминированию были завершены в короткие сроки, проведена оценка нанесенного ущерба, параллельно с этим уже дан старт инфраструктурным проектам".

Как сообщает Report, об этом заявил президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана Ильхам Алиев после того, как 14 февраля в селе Гюлебирд Лачинского района поднял азербайджанский флаг.

"Сегодня в Горадизе был заложен фундамент железной дороги Горадиз-Зангилан-Агбенд. Эта железная дорога имеет очень большое стратегическое значение. В первую очередь потому, что эта железная дорога будет иметь большое значение как для прибытия граждан на освобожденные земли, так и для перевозки грузов.

С другой стороны, эта железная дорога пойдет в Нахчыван. В совместном заявлении, подписанном 10 ноября, содержится специальное положение о создании Нахчыванского коридора. Эти работы уже начались. Уверен, что этот проект, реализуемый по нашей инициативе, будет выполнен. После долгого перерыва Азербайджан и его неотъемлемая часть - Нахчыванская Автономная Республика будут соединены железной дорогой, и таким образом будут реализованы наши стратегические, экономические и политические цели", - сказал глава государства.