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    Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани позвонил президенту Ильхаму Алиеву

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ 13 апреля президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджанской Республики, Mохаммед Ашраф Гани поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития нашей страны.

    Президент Ильхам Алиев выразил признательность Мохаммаду Ашрафу Гани за проявленное внимание и поздравление.

    В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии связей между нашими странами.

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