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Премьер-министр поручил увеличить количество койко-мест в больницах

Премьер-министр поручил увеличить число койко-мест в больницах

Али Асадов

Правительство весьма обеспокоено наметившимся с середины июня увеличением случаев заражения COVID-19 в стране. 

Как сообщает Report, об этом было заявлено сегодня в ходе онлайн-совещания под председательством премьер-министра Али Асадова, посвященного обсуждению ситуации по борьбе с пандемией коронавируса.

Премьер-министр Али Асадов напомнил выступление президента Ильхама Алиева в Гяндже, в котором глава государства назвал борьбу с пандемией в нашей стране вопросом национальной безопасности и важнейшим приоритетом для государства. 

Премьер-министр отметил, что благодаря проделанной за прошедший период работе наблюдается положительная тенденция в борьбе с заболеванием, но, несмотря на это, следует ускорить работу по увеличению койко-мест в больницах и укреплению материально-технической базы.

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