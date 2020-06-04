Премьер Азербайджана обратился к населению в связи с резким ростом заражений COVID-19

Али Асадов https://report.az/storage/news/128e7a206977f0094878d4767bedcda1/0e323727-ade4-4b8b-8422-9cff0367e7cf_292.jpg

4 июня премьер-министр Азербайджанской Республики, руководитель Оперативного штаба Али Асадов обратился к населению в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом в стране.

Report представляет обращение.

"Уважаемые соотечественники!

Как известно, государство и правительство с первых дней приняли и принимают неотложные и решительные меры с целью предотвращения коронавирусной инфекции, которая распространяется в мире с начала 2020 года и занесена в Азербайджан с февраля. С целью оперативного проведения профилактических и неотложных мер в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 27 февраля 2020 года был создан Оперативный штаб при Кабинете Министров. Оперативный штаб в соответствии с Законом «О санитарно-эпидемиологическом здоровье» объявил в Азербайджане особый карантинный режим с 24 марта по 20 апреля, были отменены массовые мероприятия, закрыты сухопутные границы нашей страны, прекращено сообщение между городами и районами. Для усиления борьбы с коронавирусом поэтапно ужесточался особый карантинный режим. За этот период с целью предотвращения угрозы распространения эпидемии на территории Азербайджана в соответствии с поручениями главы государства принимались и принимаются необходимые меры по всем сферам и направлениям. Главная цель всех предпринимаемых шагов – защита здоровья и жизни наших граждан.

Принятые меры дали положительные результаты, что нашло отражение в статистических показателях. Исходя из рекомендаций врачей и статистических данных, с 27 апреля Оперативный штаб начал поэтапное смягчение мер. В течение карантинного периода основным требованием в обращениях как врачей, так и других официальных лиц было обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических и гигиенических правил. Большая часть нашего населения, высоко оценив проделанную работу, проявила солидарность и первоначально соблюдала эти рекомендации и требования. Но с сожалением хочу отметить, что во время последних смягчающих мер большая часть наших граждан не соблюдала установленные правила и рекомендации по изоляции. В результате этого в последние дни резко возросло число инфицированных.

Исходя из этого и согласно обращению медицинского штаба, Оперативный штаб сегодня принял решение. Согласно решению, с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня по причине увеличения случаев заражения в городах Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и в Абшеронском районе будет применен жесткий карантинный режим. Соблюдение требований, указанных в решении, является вынужденным и обязательным.

Если число случаев заражения будет увеличиваться в других городах и регионах, жесткие меры будут применены и там.

Контроль за исполнением решения возложен на министерство внутренних дел.

В заключение еще раз хочу отметить, что главной целью всех проводимых мер является защита здоровья и жизни наших граждан".