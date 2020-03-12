Премьер Азербайджана дал поручения ЦБА и другим структурам

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов дал поручения Центробанку, Госнефтефонду и Министерству финансов.

Как сообщает Report, об этом говорилось на совещании относительно положения на глобальном энергетическом рынке и его влияния на экономику страны, состоявшемся в Кабинете министров Азербайджана.

На совещании было отмечено, что законопроект по продлению срока полного страхования вкладов уже направлен в Милли Меджлис.

Центральный банк в соответствии с поручениями президента должен продолжить мероприятия, проведенные по оздоровлению банковского сектора и ускорить предпринимаемые шаги; органы налоговой службы в рамках своих полномочий должны принять соответствующие меры по предотвращению случаев злоупотребления положением, возникшем на валютном рынке; Министерству финансов осуществить соответствующие меры по дальнейшему усилению финансовой устойчивости государственного бюджета на 2020 год и выполнению бюджетных обязательств.