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    В Азербайджане отменен переход на летнее время

    Решение принято с учетом предложения НАНА

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Азербайджанской Республики Артур Раси-заде подписал решение об аннулировании решения №21 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 17 марта 1997 года "О применении летнего времени на территории Азербайджанской Республики". 

    Как сообщает Report, решение принято с учетом предложения Национальной академии наук Азербайджана, руководствуясь восьмым абзацем статьи 119 Конституции страны. Так, аннулируется решение №21 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 17 марта 1997 года "О применении летнего времени на территории Азербайджанской Республики".

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