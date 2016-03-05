Премьер-министр Азербайджана встретился с премьер-министром Венгрии

Баку. 5 Марта. REPORT.AZ/ 5 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Артур Раси-заде встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как передает Report, вначале состоялась встреча премьер-министров Азербайджана и Венгрии один на один.

Затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций.

Премьер-министр Артур Раси-заде отметил, что рад видеть в нашей стране своего венгерского коллегу Виктора Орбана и возглавляемую им делегацию. Подчеркнув, что Азербайджан и Венгрия являются дружественными государствами, Артур Раси-заде сказал, что наша страна придает значение сотрудничеству с Венгрией во всех областях. Подчеркнув высокий уровень политических отношений между нашими странами, премьер-министр Азербайджана отметил развитие связей и в экономической сфере. Высоко оценив работу Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии, Артур Раси-заде подчеркнул, что уже достигнуты конкретные результаты.

Отметив, что достигнутые Венгрией успехи вызывают удовлетворение, премьер-министр Артур Раси-заде подчеркнул, что в Азербайджане также господствует политическая стабильность, развивается экономика. Сообщив, что энергетический сектор занимает важное место в экономике Азербайджана, он сообщил, что за счет доходов, полученных от этой области в последние десять лет, в нашей стране была создана большая инфраструктура, реализованы важные социальный проекты. Это одновременно является базой для развития ненефтяного сектора в Азербайджане.

Проинформировав на встрече венгерскую делегацию об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, премьер-министр сказал, что из-за неконструктивной позиции, занимаемой Арменией, продолжающей агрессивную политику, конфликт все еще не разрешен. Посреднические усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию проблемы остаются безрезультатными.

Премьер-министр Виктор Орбан отметил, что для дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами есть большие потенциальные возможности. Вспомнив о том, что в начале 1990-х годов Азербайджан оказался в сложной ситуации, премьер-министр Венгрии подчеркнул, что является сегодня свидетелем динамичного развития в нашей стране.

Отметив, что в настоящее время Азербайджан – стабильное и сильное государство, премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул, что для продолжения отношений между нашими странами на уровне стратегического сотрудничества есть достаточно возможностей.

На встрече был проведен обмен мнениями о сотрудничестве в области экономики, инвестирования, транспорта, энергетики, гуманитарной и других сферах.

Затем состоялось подписание документов.

«Меморандум взаимопонимания между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством национальной экономики Венгрии» подписали министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов и министр национальной экономики Венгрии Михаил Варга.

«Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в области экосистемы высоких технологий между Министерством связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии» подписали министр связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто.

«Меморандум взаимопонимания между Семелвейским университетом Венгрии и Азербайджанским медицинским университетом» подписали ректор Семелвейского университета Агоштон Шель и исполняющий обязанности ректора Азербайджанского медицинского университета Сабир Алиев.

«Меморандум взаимопонимания между Лянкяранским государственным университетом и Капошварским университетом» подписали ректоры вузов Асаф Искендеров и Ференц Шаваи.