    Представители омбудсмена встретились с репатриантами из Сирии

    Внутренняя политика
    28 октября, 2025
    15:16
    Представители омбудсмена встретились с репатриантами из Сирии

    Представители омбудсмена встретились с лицами, репатриированными из Сирии.

    Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

    Сотрудники аппарата провели встречу с репатриантами, размещенными в учреждении социальных услуг Агентства социальных услуг, подведомственного Министерству труда и социальной защиты населения. Во время встречи была получена информация о медицинских, социальных и психологических услугах, оказываемых в отношении репатриантов, а также исследовано состояние обеспечения их прав.

    На встрече было установлено, что дети нуждаются в специализированной психологической помощи для социальной адаптации, об этом было доведено до сведения руководства учреждения. Кроме того, были даны рекомендации по интеграции репатриантов в общество, использованию ими возможностей образования и трудоустройства.

    Отметим, что 22 октября была осуществлена репатриация 6 граждан Азербайджана из Сирии, среди которых 2 женщины и 4 детей.

    Ombudsmanın nümayəndələri Suriyadan repatriasiya olunmuş şəxslərlə görüşüb

