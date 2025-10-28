Представители омбудсмена встретились с репатриантами из Сирии

Представители омбудсмена встретились с лицами, репатриированными из Сирии.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Сотрудники аппарата провели встречу с репатриантами, размещенными в учреждении социальных услуг Агентства социальных услуг, подведомственного Министерству труда и социальной защиты населения. Во время встречи была получена информация о медицинских, социальных и психологических услугах, оказываемых в отношении репатриантов, а также исследовано состояние обеспечения их прав.

На встрече было установлено, что дети нуждаются в специализированной психологической помощи для социальной адаптации, об этом было доведено до сведения руководства учреждения. Кроме того, были даны рекомендации по интеграции репатриантов в общество, использованию ими возможностей образования и трудоустройства.

Отметим, что 22 октября была осуществлена репатриация 6 граждан Азербайджана из Сирии, среди которых 2 женщины и 4 детей.