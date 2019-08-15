Представители омбудсмена посетили армянского дезертира, Казарян выразил удовлетворение условиями содержания

По поручению уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Эльмиры Сулеймановой, члены Национальной превентивной группы омбудсмена без предварительного оповещения посетили гауптвахту министерства обороны.

Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, цель посещения заключалась в знакомстве с условиями содержания, обращением и обеспечением прав дезертировавшего утром 12 августа 2019 года в Физулинском направлении фронта армянского военнослужащего Казаряна Аро Хайковича.

Во время беседы с А.Казаряном в присутствии переводчика он заявил, что не имеет никаких жалоб, был обследован врачами, чувствует себя нормально, выразил удовлетворение условиями содержания, обращением и питанием, а также отметил о соблюдении в его отношении прав человека.