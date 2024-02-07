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Представители НПО и гражданского общества наблюдают за избирательным процессом

Представители НПО и гражданского общества наблюдают за избирательным процессом В Азербайджане продолжается процесс голосования на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 17:18
Представители НПО и гражданского общества наблюдают за избирательным процессом

В Азербайджане продолжается процесс голосования на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, в качестве наблюдателей на выборах зарегистрированы более 90 тысяч человек.

Сегодняшние президентские выборы мониторят рекордное количество наблюдателей от неправительственных организаций (НПО) и гражданского общества.

В процессе принимают участие около 7 000 наблюдателей от 83 НПО.

По сравнению с предыдущими выборами, число общереспубликанских наблюдателей от НПО увеличилось примерно в 4 раза.

Ряд НПО проводят мониторинг, объединившись в коалиции. Среди них коалиции "Мой голос", "Гражданское общество", "Группа по наблюдению и анализу выборов". Объединившиеся в эти три коалиции 9 НПО представлены на выборах около 1700 наблюдателями.

Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

В Азербайджане зарегистрировано 6 млн 478 тыс. 623 избирателя.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQHT və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri seçki prosesini izləyir

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