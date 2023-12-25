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Представители Комитета против пыток посетили задержанных в Азербайджане лидеров армянских сепаратистов

Представители Комитета против пыток посетили задержанных в Азербайджане лидеров армянских сепаратистов Председатель Комитета против пыток Азербайджана Турал Гусейнов, заместитель председателя Эльчин Ширинов и глава юридического отдела Ровшан Мамедов посетили содержащихся в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности бывших лидеров а
Внутренняя политика
25 декабря 2023 г. 18:16
Представители Комитета против пыток посетили задержанных в Азербайджане лидеров армянских сепаратистов

Председатель Комитета против пыток Азербайджана Турал Гусейнов, заместитель председателя Эльчин Ширинов и глава юридического отдела Ровшан Мамедов посетили содержащихся в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности бывших руководителей сепаратистского режима в Карабахе Араика Арутюняна, Рубена Варданяна, Давида Манукяна и Леву Мнацаканяна.

Об этом сообщил Report заместитель председателя комитета Эльчин Ширинов.

По его словам, целью визита является проверка условий содержания, правил обращения с задержанными.

"В ходе встречи задержанные выразили удовлетворение условиями содержания. Они сообщили, что для них периодически организуются прогулки, созданы условия для еженедельных телефонных разговоров с членами семьи. Они обеспечены необходимыми книгами, имеют доступ к телевизору и электронной библиотеке, также могут пользоваться спортивным залом. По просьбе членов семьи им назначен адвокат. Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) передали посылки, отправленные задержанным их родственниками из Армении", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan Komitəsinin üzvləri Azərbaycanda saxlanılan erməni separatçıların rəhbərlərinə baş çəkib

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