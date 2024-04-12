Представители комитета ЕС по политике и безопасности посетили Агдам

Представители Комитета по политике и безопасности ЕС посетили город Агдам.

Представители Комитета по политике и безопасности ЕС посетили город Агдам.

Как сообщает карабахское бюро Report, гостей сопровождал специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Гостям рассказали о городе Агдам, его древней истории, разрушениях за годы армянской оккупации. Делегации также показали фотографии города до оккупации.

Члены комитета побывали в мечети "Джума", Доме культуры и Агдамском конференц-центре.

Гостям рассказали, что после оккупации армяне загрязнили территорию минами и неразорвавшимися боеприпасами, которые представляют серьезную опасность для жизни мирных жителей.

Делегация Комитета по политике и безопасности Европейского Союза и представителей европейских институтов прибыла в Азербайджан 11 апреля. Ранее делегация побывала в городе Физули.