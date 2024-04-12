О нас

Представители комитета ЕС по политике и безопасности посетили Агдам

Представители комитета ЕС по политике и безопасности посетили Агдам Представители Комитета по политике и безопасности ЕС посетили город Агдам.
Внутренняя политика
12 апреля 2024 г. 17:59
Представители комитета ЕС по политике и безопасности посетили Агдам

Представители Комитета по политике и безопасности ЕС посетили город Агдам.

Как сообщает карабахское бюро Report, гостей сопровождал специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Гостям рассказали о городе Агдам, его древней истории, разрушениях за годы армянской оккупации. Делегации также показали фотографии города до оккупации.

Члены комитета побывали в мечети "Джума", Доме культуры и Агдамском конференц-центре.

Гостям рассказали, что после оккупации армяне загрязнили территорию минами и неразорвавшимися боеприпасами, которые представляют серьезную опасность для жизни мирных жителей.

Делегация Комитета по политике и безопасности Европейского Союза и представителей европейских институтов прибыла в Азербайджан 11 апреля. Ранее делегация побывала в городе Физули.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAİ-nin Siyasi və Təhlükəsizlik Komitəsinin nümayəndələri Ağdama səfər ediblər

Другие новости из категории

Члены семей погибших в ходе Ходжавендской операции посетили Ханкенди
ФотоЧлены семей погибших в ходе "Ходжавендской операции" посетили Ханкенди
12 апреля 2024 г. 17:02
Члены семей погибших в ходе Ходжавендской операции посетили Шушу
ФотоЧлены семей погибших в ходе "Ходжавендской операции" посетили Шушу
12 апреля 2024 г. 13:55
Представители Госкомитета по работе с религиозными организациями посетили воинские части
ФотоПредставители Госкомитета по работе с религиозными организациями посетили воинские части
12 апреля 2024 г. 13:49
Мать шехида-разведчика: Благодаря победе в Отечественной войне мы можем посещать места, где погибли наши сыны
Мать шехида-разведчика: Благодаря победе в Отечественной войне мы можем посещать места, где погибли наши сыны
12 апреля 2024 г. 11:13
В Карабах отправились члены семей погибших в ходе Ходжавендской операции 1997 года
ФотоВ Карабах отправились члены семей погибших в ходе "Ходжавендской операции" 1997 года
12 апреля 2024 г. 09:41
Ветер в Азербайджане не стихнет до завтра
Ветер в Азербайджане не стихнет до завтра
11 апреля 2024 г. 10:42
В Шеки пропала 16-летняя девочка
ФотоВ Шеки пропала 16-летняя девочка
10 апреля 2024 г. 11:38
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
10 апреля 2024 г. 10:25
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан
10 апреля 2024 г. 08:06
МВД: В праздничные дни количество нарядов полиции будет увеличено
ФотоМВД: В праздничные дни количество нарядов полиции будет увеличено
9 апреля 2024 г. 21:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi