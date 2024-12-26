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Представители дипкорпуса в Турции посетили посольство Азербайджана

Представители дипкорпуса в Турции посетили посольство Азербайджана 20:15 В Турции почтена память погибших в результате крушения пассажирского самолета AZAL близ города Актау.
Внутренняя политика
26 декабря 2024 г. 20:25
Представители дипкорпуса в Турции посетили посольство Азербайджана

В Турции почтена память погибших в результате крушения пассажирского самолета AZAL близ города Актау.

Как сообщает турецкое бюро Report, в связи с этим с утра 26 декабря представители иностранных дипломатических миссий, политических партий, общественных организаций посетили посольство Азербайджана в Анкаре.

Замминистра иностранных дел Турции Кемаль Бозай, посол России в Турции Александр Ерхов, посол-нерезидент Бангладеш в Азербайджане Аманул Хак, посол-нерезидент Таиланда в Азербайджане Апират Сугонхабхром, посол Мексики в Турции Хосе Луис Эрнандес, представитель Азербайджана в ТЮРКСОЙ Эльчин Гафарлы, член Совета по безопасности и внешней политике при Президенте Турции, председатель правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турции и Азербайджана Айгюн Аттар, бывший военный атташе Турции в Азербайджане, генерал Юджель Караюз и другие оставили свои пожелания и соболезнования в памятной книге, открытой в посольстве.

Были прочитаны молитвы в память о погибших в аварии, подчеркнута солидарность Турции и Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədəki diplomatik korpusun nümayəndələri Azərbaycan səfirliyini ziyarət ediblər

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