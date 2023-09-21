Представители армян Карабаха едут в Евлах для встречи с официальными лицами Азербайджана

Представители армян Карабаха едут в Евлахский район для встречи с официальными лицами Азербайджана.

Представители армян Карабаха едут в Евлахский район для встречи с официальными лицами Азербайджана.

Как сообщает карабахское бюро Report, их сопровождают российские миротворцы.

В настоящий момент они находятся в Агдамском районе.

Напомним, что в результате проведенных Азербайджаном локальных антитеррористических мероприятий 20 сентября незаконные армянские вооруженные формирования и подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском регионе, сложили оружие и сдались.

В соответствии с достигнутой договоренностью, подразделения армянских вооруженных сил и незаконные вооруженные формирования покидают боевые позиции и военные посты, полностью разоружаются. Подразделения ВС Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования распускаются. Параллельно с этим сдается все оружие и тяжелая техника.