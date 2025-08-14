О нас

Представитель МЧС: Задачи, поставленные в ходе учений в Sea Breeze, успешно выполнены

Внутренняя политика
14 августа 2025 г. 17:01
Представитель МЧС: Задачи, поставленные в ходе учений в Sea Breeze, успешно выполнены

Задачи, поставленные в ходе тактических учений в комплексе Sea Breeze Resort в Сабунчинском районе города Баку, успешно выполнены.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник сектора по связям с общественностью Государственной службы пожарной охраны МЧС Алибала Ализаде.

По его словам, цель мероприятия заключалась в повышении осведомленности и подготовке персонала комплекса к действиям в случае чрезвычайных ситуаций.

"Учения состояли из двух этапов — теоретического и практического. В них были задействованы личный состав и техника Государственной противопожарной службы, Государственного пожарного надзора, Службы спасения особого риска, а также Службы надзора за маломерными судами и спасения на водах МЧС", - отметил он, добавив, что в ходе учений успешно отработаны поставленные задачи.

Версия на азербайджанском языке FHN rəsmisi: “Sea Breeze Resort"da keçirilən təlimdə tapşırıqlar uğurla yerinə yetirilib

Последние новости

