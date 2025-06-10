Представитель МЧС принял участие в Глобальной платформе ООН в Женеве

Представитель МЧС принял участие в Глобальной платформе ООН в Женеве

Начальник Управления международных связей МЧС Азербайджана полковник Эргюдж Калантарли в рамках визита в Швейцарию принял участие в заседаниях очередной сессии Глобальной платформы по снижению риска бедствий Управления ООН по снижению риска бедствий (UNDRR), проходившей в Женеве 2-6 июня.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В рамках мероприятия Э.Калантарли встретился с главой регионального офиса Управления ООН по снижению риска бедствий по Европе и Центральной Азии Натальей Алонсо Кано.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации Политической декларации Конференции высокого уровня по обзору Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий, перспективы укрепления сотрудничества в области управления чрезвычайными ситуациями на международном уровне.

В рамках визита также состоялись встречи с постоянными представителями ряда стран при отделении ООН в Женеве и других международных организаций.