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Представитель МЧС принял участие в Глобальной платформе ООН в Женеве

Представитель МЧС принял участие в Глобальной платформе ООН в Женеве Представитель МЧС принял участие в Глобальной платформе ООН в Женеве
Внутренняя политика
10 июня 2025 г. 19:39
Представитель МЧС принял участие в Глобальной платформе ООН в Женеве

Начальник Управления международных связей МЧС Азербайджана полковник Эргюдж Калантарли в рамках визита в Швейцарию принял участие в заседаниях очередной сессии Глобальной платформы по снижению риска бедствий Управления ООН по снижению риска бедствий (UNDRR), проходившей в Женеве 2-6 июня.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В рамках мероприятия Э.Калантарли встретился с главой регионального офиса Управления ООН по снижению риска бедствий по Европе и Центральной Азии Натальей Алонсо Кано.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации Политической декларации Конференции высокого уровня по обзору Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий, перспективы укрепления сотрудничества в области управления чрезвычайными ситуациями на международном уровне.

В рамках визита также состоялись встречи с постоянными представителями ряда стран при отделении ООН в Женеве и других международных организаций.

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Версия на азербайджанском языке FHN-in nümayəndəsi Cenevrədə BMT-nin Qlobal Platformasında iştirak edib

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