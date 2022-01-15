Представитель Администрации президента о роли НПО в борьбе с коррупцией

За последние 10 лет НПО проявили достаточную активность в борьбе с коррупцией в Азербайджане.

За последние 10 лет НПО проявили достаточную активность в борьбе с коррупцией в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сказал ответственный сотрудник Администрации президента, заместитель председателя наблюдательного совета Агентства господдержки неправительственных организаций Вусал Гулиев на прошедшем в Университете ADA "круглом столе" на тему "Роль неправительственных организаций в борьбе с коррупцией и усилении общественного контроля".

По его словам, президент Ильхам Алиев в каждом своем выступлении затрагивает вопрос усиления общественного контроля: "Идеи Ильхама Алиева об усилении общественного контроля и разработке его институционального формата, высказанные в интервью местным телеканалам 12 января, поставили новые задачи перед институтами гражданского общества, в том числе перед НПО и медиа. Сейчас мы должны подумать о предложениях по приданию механизму общественного контроля институциональной формы".