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Представитель Администрации президента о роли НПО в борьбе с коррупцией

Представитель Администрации президента о роли НПО в борьбе с коррупцией За последние 10 лет НПО проявили достаточную активность в борьбе с коррупцией в Азербайджане.
Внутренняя политика
15 января 2022 г. 11:48
Представитель Администрации президента о роли НПО в борьбе с коррупцией

За последние 10 лет НПО проявили достаточную активность в борьбе с коррупцией в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сказал ответственный сотрудник Администрации президента, заместитель председателя наблюдательного совета Агентства господдержки неправительственных организаций Вусал Гулиев на прошедшем в Университете ADA "круглом столе" на тему "Роль неправительственных организаций в борьбе с коррупцией и усилении общественного контроля".

По его словам, президент Ильхам Алиев в каждом своем выступлении затрагивает вопрос усиления общественного контроля: "Идеи Ильхама Алиева об усилении общественного контроля и разработке его институционального формата, высказанные в интервью местным телеканалам 12 января, поставили новые задачи перед институтами гражданского общества, в том числе перед НПО и медиа. Сейчас мы должны подумать о предложениях по приданию механизму общественного контроля институциональной формы".

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