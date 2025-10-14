Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Председатель Верховного суда призвал к мерам по укреплению общественного доверия к судебной системе

    Внутренняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 10:25
    Председатель Верховного суда Инам Керимов призвал к мерам по укреплению общественного доверия к судебной системе на фоне тенденций роста популизма и повсеместного распространения дезинформации.

    Как передает Report, об этом Керимов заявил на международной конференции в Баку, посвященной взаимоотношениям между судебной и двумя другими ветвями власти.

    "Мы все сталкиваемся с серьезными вызовами. Среди них – рост популизма и дезинформации, что делает необходимым укрепление общественного доверия. Стремительное развитие технологий, искусственного интеллекта и социальных медиа создает как новые возможности, так и риски. А изменение климата накладывает на судебную власть новые и сложные обязательства", - сказал Керимов.

    Председатель Верховного суда отметил, что в этом контексте Международная ассоциация судей играет исключительно важную роль.

    Ali Məhkəmənin sədri: Qlobal məhkəmə icmasının üzvləri ciddi çağırışlarla üz-üzədir

