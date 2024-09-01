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Председатель участка: В Физули наблюдается высокая активность избирателей

Председатель участка: В Физули наблюдается высокая активность избирателей 10:01
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 10:20
Председатель участка: В Физули наблюдается высокая активность избирателей

В освобожденном от оккупации городе Физули избиратели голосуют на четырех участках.

Как передает Карабахское бюро Report, об этом сообщила председатель избирательного участка №75 Физулинского избирательного округа №84 Ляман Мясталиева.

По ее словам, на ее участке наблюдается высокая активность избирателей:

"Проведение внеочередных выборов в Милли Меджлис на освобожденных территориях — это значимое общественно-политическое событие в нашей истории. В Физули открыты четыре избирательных участка, в том числе участок №75, где избиратели принимают активное участие в голосовании", - подчеркнула она.

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Версия на английском языке Voters cast ballots at four polling stations in Azerbaijan's liberated Fuzuli
Версия на азербайджанском языке Məntəqə sədri: Füzuli şəhərində seçicilərin rahat səs vermələri üçün bütün şərait yaradılıb

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