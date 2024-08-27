Председатель участка в Джебраиле: Участие в выборах на освобожденных территориях вызывает гордость

Участие в выборах на освобожденных территориях Азербайджана вызывает чувство гордости.

Участие в выборах на освобожденных территориях Азербайджана вызывает чувство гордости.

Об этом корреспонденту Report в Карабахе сказал председатель избирательного участка №81 Джебраил-Губадлинского избирательного округа №120 Малик Гаджиев.

"Мы уже второй раз будем проводить здесь выборы. На нашем участке зарегистрировано 323 избирателя. Среди них есть и люди, которые будут голосовать впервые. Участие в выборах на освобожденных территориях вызывает гордость. По этой причине избирательная активность здесь высока", - сказал он.