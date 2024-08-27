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Председатель участка в Джебраиле: Участие в выборах на освобожденных территориях вызывает гордость

Председатель участка в Джебраиле: Участие в выборах на освобожденных территориях вызывает гордость Участие в выборах на освобожденных территориях Азербайджана вызывает чувство гордости.
Внутренняя политика
27 августа 2024 г. 17:01
Председатель участка в Джебраиле: Участие в выборах на освобожденных территориях вызывает гордость

Участие в выборах на освобожденных территориях Азербайджана вызывает чувство гордости.

Об этом корреспонденту Report в Карабахе сказал председатель избирательного участка №81 Джебраил-Губадлинского избирательного округа №120 Малик Гаджиев.

"Мы уже второй раз будем проводить здесь выборы. На нашем участке зарегистрировано 323 избирателя. Среди них есть и люди, которые будут голосовать впервые. Участие в выборах на освобожденных территориях вызывает гордость. По этой причине избирательная активность здесь высока", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəbrayılda məntəqə sədri: Azad olunan ərazilərdə seçkiyə qatılmaq qürurvericidir

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