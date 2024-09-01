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Председатель участка: В Агдере явка избирателей составила 93%

Председатель участка: В Агдере явка избирателей составила 93% В городе Агдере явка избирателей на внеочередных парламентских выборах составила 93%.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 19:48
Председатель участка: В Агдере явка избирателей составила 93%

В городе Агдере явка избирателей на внеочередных парламентских выборах составила 93%.

Об этом сотруднику Report в Агдере сообщил председатель избирательного участка №50 Тертер-Агдеринско-Геранбойского избирательного округа №97 Махир Самедов.

По его словам, были созданы все необходимые условия для свободного и прозрачного голосования избирателей.

"За процессом голосования следили местные и иностранные наблюдатели. Никаких нарушений не зафиксировано. Проголосовали 93 процента зарегистрированных избирателей", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Məntəqə sədri: Ağdərə şəhəri üzrə seçicilərin 93 faizi səsvermədə iştirak edib

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