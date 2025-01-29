Председатель участка: На участке №10 в Хатаинском районе наблюдается активность

На избирательном участке №10 третьего Хатаинского избирательного округа №35 в Баку с момента открытия наблюдается активность избирателей.

На избирательном участке №10 третьего Хатаинского избирательного округа №35 в Баку с момента открытия наблюдается активность избирателей.

Об этом Report заявила председатель данного избирательного участка Матанат Аскерова.

"Избиратели постепенно приходят и участвуют в голосовании. На участке зарегистрировано 1 383 избирателя. На данный момент проголосовал 21 человек. В нашем списке избирателей люди разных возрастных категорий. Самому старшему избирателю 75 лет", - сказала она.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.