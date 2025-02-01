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Председатель совета: Активность современной молодежи достойна похвалы

Председатель совета: Активность современной молодежи достойна похвалы Молодежные организации очень активны в вопросе возвращения в Западный Азербайджан.
Внутренняя политика
1 февраля 2025 г. 11:22
Председатель совета: Активность современной молодежи достойна похвалы

Молодежные организации очень активны в вопросе возвращения в Западный Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Молодежного совета Общины Западного Азербайджана Шахин Исмаилов перед мероприятием ”Возвращение в Западный Азербайджан“.

По его словам, такая активность современной молодежи достойна похвалы и будет способствовать вкладу в достижение целей по возвращению западных азербайджанцев на свои исторические земли.

Председатель совета отметил, что в текущем году планируется реализовать ряд инициатив местного и международного масштаба в рамках общественно-политической деятельности молодежи.

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