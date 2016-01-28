Председатель парламентского комитета: Нам следует распрощаться с достигшими пенсионного возраста чиновниками, которые просто проводят время

"Нужно осуждать чиновников, отбирающих средства у предпринимателей"

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ "Нам следует распрощаться с достигшими пенсионного возраста чиновниками, которые просто проводят время. Однако, нужно поддержать достигших пенсионного возраста незаменимых кадров, в которых ощущается необходимость. Таких кадров можно оставить на должностях в качестве советников или же под другим статусом".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике, депутат Хады Раджабли, отвечая на вопрос журналистов о сокращении работающих в госорганах госслужащих.

"Как сказал президент страны, в нынешний период нужно по мере возможности не идти на сокращения. Для снижения себестоимости предприниматели либо идут на сокращения, либо предпринимают другие шаги. Обратившись к предпринимателям, мы можем посоветовать, чтобы прежде, чем снижать себестоимость, пусть они подумают об отказе от сокращений. То есть, пусть немного сократятся их доходы, нежели идти на сокращения. Пусть себестоимость возрастет, а доходы уменьшатся.

Обвинения постоянно звучат в адрес предпринимателей. Как говорит президент, нужно осуждать чиновников, отбирающих средства у предпринимателей. Мы должны направить прессу в этом направлении. Однако, СМИ, зачастую осуждают предпринимателей. Расследуется вопрос о родстве предпринимателей с чиновниками. Даже если предприниматель является чьим-то родственником, ему удалось создать рабочие места. Мы должны сделать все возможное для сохранения рабочих мест", - подчеркнул Х.Раджабли.