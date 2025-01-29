Председатель MİDA проголосовал на муниципальных выборах

Председатель правления Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Садиг Садыгов воспользовался правом голоса на муниципальных выборах.

Председатель правления Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Садиг Садыгов воспользовался правом голоса на муниципальных выборах.

Как сообщает Report, он проголосовал на избирательном участке № 18 Насими-Сабаильского избирательного округа № 23 в Элитарной гимназии имени Ильяса Эфендиева.

Отметим, что муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.