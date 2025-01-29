О нас

Председатель MİDA проголосовал на муниципальных выборах

Председатель MİDA проголосовал на муниципальных выборах Председатель правления Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Садиг Садыгов воспользовался правом голоса на муниципальных выборах.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 12:32
Председатель MİDA проголосовал на муниципальных выборах

Председатель правления Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Садиг Садыгов воспользовался правом голоса на муниципальных выборах.

Как сообщает Report, он проголосовал на избирательном участке № 18 Насими-Сабаильского избирательного округа № 23 в Элитарной гимназии имени Ильяса Эфендиева.

Отметим, что муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin sədri səs verib

Другие новости из категории

Центризбирком обнародовал явку избирателей на 12:00
Центризбирком обнародовал явку избирателей на 12:00
29 января 2025 г. 12:40
Омбудсмен Азербайджана понаблюдала за ходом голосования в Учебном центре Азербайджанской армии
ФотоОмбудсмен Азербайджана понаблюдала за ходом голосования в Учебном центре Азербайджанской армии
29 января 2025 г. 12:15
В Нахчыване проголосовал 102-летний избиратель 
В Нахчыване проголосовал 102-летний избиратель 
29 января 2025 г. 12:10
В избирательном округе №41 проголосуют избиратели в возрасте 105 и 107 лет
В избирательном округе №41 проголосуют избиратели в возрасте 105 и 107 лет
29 января 2025 г. 12:08
Бахар Мурадова проголосовала на муниципальных выборах
Бахар Мурадова проголосовала на муниципальных выборах
29 января 2025 г. 12:07
Меджнун Мамедов проголосовал на муниципальных выборах
Меджнун Мамедов проголосовал на муниципальных выборах
29 января 2025 г. 12:06
На избирательном участке №1 в Наримановском районе уже проголосовало 117 избирателей
На избирательном участке №1 в Наримановском районе уже проголосовало 117 избирателей
29 января 2025 г. 12:05
В Евлахе и Мингячевире наблюдается активность избирателей
ФотоВ Евлахе и Мингячевире наблюдается активность избирателей
29 января 2025 г. 11:57
Самир Нуриев проголосовал на муниципальных выборах
ФотоСамир Нуриев проголосовал на муниципальных выборах
29 января 2025 г. 11:48
Избирательный участок №11: Инцидентов не зафиксировано, выборы проходят свободно и прозрачно
Избирательный участок №11: Инцидентов не зафиксировано, выборы проходят свободно и прозрачно
29 января 2025 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi