Председатель MİDA проголосовал на муниципальных выборах

Председатель правления Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Садиг Садыгов воспользовался правом голоса на муниципальных выборах.
Как сообщает Report, он проголосовал на избирательном участке № 18 Насими-Сабаильского избирательного округа № 23 в Элитарной гимназии имени Ильяса Эфендиева.
Отметим, что муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.
По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.