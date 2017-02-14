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    Председатель комитета Милли Меджлиса выразил несогласие с отчетом замминистра - ДОПОЛНЕНО

    Так нельзя. Для чего тогда мы проводим заседание комитета?

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Председатель комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Ариф Рагимзаде выразил несогласие с годовым отчетом заместителя министра юстиции Вилаята Захирова о деятельности муниципалитетов.

    Как сообщает Report, на заседании комитета по региональным вопросам А. Рагимзаде напомнил, что в связи с годовым отчетом были некоторые замечания и предложения: "Несмотря на это, ни одно из этих предложений и замечаний не нашли свое отражение в этом отчете. Так нельзя. Для чего тогда мы проводим заседание комитета?".

    Председатель комитета отметил, что в общем с муниципалитетами проделан большой объем работ, но эффективность этих работ нужно повысить.

    В ответ на слова А. Рагимзаде замминистра В. Захиров сказал: "Были выражены замечания и предложения касательно годового отчета. Мы отметили все это, и проводится анализ. Рассмотреть предложения в кратчайшие сроки не представлялось возможным. Все предложения будут рассмотрены и учтены в дальнейшей деятельности".

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