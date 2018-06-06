Председатель коллегии: В три раза повышена сумма юридической помощи за счет государства

© Report/ Elchin Murad

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "В три раза повышена сумма юридической помощи за счет государства".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на конференции "Интеграция адвокатства в электронную судебную информационную систему".

Он отметил, что раньше сумма юридической помощи за счет государства была низкой: "Этот вопрос беспокоил адвокатов. Решением Кабинета министров эта сумма увеличена в три раза. Адвокаты приветствуют это".

А.Багиров отметил, что целью Коллегии адвокатов является развитие института адвокатства:

"Мы постараемся устранить проблемы, препятствующие развитию этого института".