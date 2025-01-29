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Председатель избиручастка №36: Созданы все условия для свободного голосования граждан

Председатель избиручастка №36: Созданы все условия для свободного голосования граждан На избирательном участке №6 Хатаи-Сураханского избирательного округа №36 созданы все условия для свободного голосования граждан. 
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 09:35
Председатель избиручастка №36: Созданы все условия для свободного голосования граждан

На избирательном участке №6 Хатаи-Сураханского избирательного округа №36 созданы все условия для свободного голосования граждан.

Об этом сказал Report председатель избирательного участка Исмихан Гасанов.

Он отметил, что избирательный участок полностью готов к выборам, всего зарегистрировано 1 492 избирателя и 48 кандидатов.

Гасанов также добавил, что самому пожилому избирателю в их списке 84 года.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.

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Версия на английском языке ФотоVoters participate in voting freely and transparently, head of polling station says
Версия на азербайджанском языке ФотоMəntəqə sədri: Seçicilər azad və şəffaf şəkildə səsvermədə iştirak edə bilər

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