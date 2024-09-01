Председатель избирательного участка в Ханкенди: Выборы проходят в условиях полной прозрачности

Избирательный процесс проходит в условиях полной прозрачности.

Избирательный процесс проходит в условиях полной прозрачности.

Об этом корреспонденту Report сказал председатель избирательного участка №14 Ханкендинского избирательного округа №122 Имран Мирзоев.

Он отметил, что в настоящее время избиратели активно участвуют в процессе голосования: "В голосовании принимают участие в основном граждане, работающие в Ханкенди. На участке созданы все условия для местных и иностранных наблюдателей, которые следят за избирательным процессом. Пока никаких нарушений не зафиксировано".