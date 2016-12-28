Председатель Госкомитета: По-моему, Астан Шахвердиев в своем интервью не подразумевал всех - ЭКСКЛЮЗИВ

"Если Астан Шахвердиев употребил подобные выражения - это большая ошибка"

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра Азербайджана, председатель Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов прокомментировал выражения депутата Джабраил-Губадлинского избирательного округа №120 Астана Шахвердиева, которые привели к скандалу.

В заявлении Report А.Гасанов отметил, что если Астан Шахвердиев употребил подобные выражения - это большая ошибка: "Какое отношение к вопросу имеет факт, что у нас близкие отношения?! Депутата избирает народ. Я не знаю, употреблял ли Астан Шахвердиев подобные выражения... Во-первых, я не верю, что он сказал именно так. Но если сказал - то это большая ошибка. Как можно высказывать подобные мнения?! Я хорошо знаю его, он любит свой народ, свою родину. Я прочитал интервью его супруги. По-моему, Астан Шахвердиев в своем интервью не подразумевал всех. Наверное оттуда было извлечено слово "некоторые". Я не виделся с ним, поэтому не могу сказать что-то конкретно. Он большой ученый, представляет народ за границей, является патриотом. Как это случилось, я не могу сказать".

Отметим, что причиной скандала послужили слова, высказанные два дня назад А.Шахвердиевым в интервью радиостанции "Свобода". Так, депутат обозвал некоторых обосновавшихся в Билясуваре и выразивших протест вынужденных переселенцев из Джабраильского района "пьяницами" и "наркоманами". Уехавших по работе в Россию он назвал "отходами".