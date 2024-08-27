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Председатель ЦИК: Препятствовать осуществлению гражданином избирательного права - преступление

Председатель ЦИК: Препятствовать осуществлению гражданином избирательного права - преступление Препятствие свободному осуществлению гражданином своего избирательного права влечет за собой уголовную ответственность.
Внутренняя политика
27 августа 2024 г. 16:56
Председатель ЦИК: Препятствовать осуществлению гражданином избирательного права - преступление

Препятствие свободному осуществлению гражданином своего избирательного права влечет за собой уголовную ответственность.

Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшнем заседании председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

"Все стороны должны относиться друг к другу с уважением. Если произошел какой-то неприятный инцидент, участковая избирательная комиссия должна принять необходимое решение", - отметил Панахов.

Он добавил, что недовольные решением смогут обжаловать его в вышестоящей окружной избирательной комиссии или в ЦИК: "Утверждать, что на выборах вообще не будет нарушений - это утопия. Но не нужно делать из этого трагедию".

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Версия на азербайджанском языке MSK sədri: Seçicinin öz hüququndan istifadəsinə maneə cinayətdir

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