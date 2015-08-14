Председатель ЦИК: Бойкотировать выборы - неправильный шаг

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ "Бойкотировать выборы - неправильный шаг". Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов, комментируя сообщение о том, что некоторые организации будут бойкотировать парламентские выборы в ноябре.

М.Панахов считает, что неправильно бойкотировать выборы как в качестве участника, так и в качестве наблюдателя: "Это непризнанный демократическим миром принцип. Однако выборы в Азербайджане проводятся прозрачно, каждый может высказаться, как пожелает. Выборы проводятся для того, чтобы люди смогли сделать свой выбор, показать свое отношение. В предстоящий период в Азербайджане пройдут парламентские выборы. Участие на выборах было бы правильным шагом, так как в этом случае будет сформирован парламент в соответствии с желанием избирателей. Признанный в демократии принцип - это мнение большинства".