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Председатель ANAMA: Завершается разминирование участка в агдамском селе Сарыджалы

Председатель ANAMA: Завершается разминирование участка в агдамском селе Сарыджалы В настоящее время процесс разминирования участка "Сарыджалы 008" в Агдамском районе близится к завершению.
Внутренняя политика
17 июня 2025 г. 13:40
Председатель ANAMA: Завершается разминирование участка в агдамском селе Сарыджалы

В настоящее время процесс разминирования участка "Сарыджалы 008" в Агдамском районе близится к завершению.

Как передает корреспондент Report из Агдама, об этом журналистам заявил председатель Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

По его словам, в настоящее время операции по разминированию проводятся на территории села Сарыджалы, на участке, выделенном вернувшимся гражданам для ведения сельскохозяйственной деятельности.

"В соответствии с планом "Великое возвращение" продолжается процесс переселения и размещения населения на освобожденных от оккупации территориях. В качестве первого этапа мы очистили территорию села Сарыджалы. На втором этапе необходимо провести работы по очистке сельскохозяйственных земель в окрестностях села Сарыджалы, чтобы обеспечить возможность ведения сельскохозяйственной деятельности местными жителями.

Село Сарыджалы является одной из территорий, расположенных на бывшей линии соприкосновения. Здесь минирование осуществлялось в течении примерно 30 лет. Загрязнение минами чрезвычайно высокое. Но наши группы работают здесь достаточно успешно. В настоящее время процесс разминирования участка "Сарыджалы 008" близится к завершению", - сказал Сулейманов.

По его словам, в целом, после 44-дневной Отечественной войны в Агдамском районе от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 35 тыс. гектаров.

"Деятельность по разминированию осуществляется не только в освобожденных от оккупации районах, но и в Газахском районе. На сегодняшний день от мин и неразорвавшихся боеприпасов полностью очищено более 206 тыс. гектаров территории, обнаружено и обезврежено около 199 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов", - добавил он.

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Версия на английском языке ANAMA chair: Saryjaly 008 area in Aghdam is currently being cleared of mines
Версия на азербайджанском языке ANAMA sədri: Hazırda Ağdamda “Sarıcalı 008” sahəsi minalardan təmizlənmək üzrədir

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