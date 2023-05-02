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Председатель ANAMA обратился к гражданам в связи с минной опасностью

Председатель ANAMA обратился к гражданам в связи с минной опасностью Председатель правления Агентства разминирования Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов обратился к гражданам в связи с минной опасностью
Внутренняя политика
2 мая 2023 г. 17:23
Председатель ANAMA обратился к гражданам в связи с минной опасностью

Председатель правления Агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов обратился к гражданам в связи с минной опасностью.

Как сообщает Report, председатель выразил сожаление в связи с произошедшими в последние дни инцидентами с подрывом граждан на минах.

"За последнюю неделю произошло несколько подобных случаев. Несмотря на просветительские меры, предупреждения и установленные таблички об опасности, люди ездят на эти территории. Пользуясь случаем, я еще раз обращаюсь к нашим гражданам с призывом быть предельно осторожными. Я прошу их следовать установленным правилам и воздержаться от незаконных посещений освобожденных от оккупации территорий", - заявил В. Сулейманов.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA sədri mina təhlükəsi ilə bağlı vətəndaşlara çağırış edib

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