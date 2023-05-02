Председатель ANAMA обратился к гражданам в связи с минной опасностью

Председатель правления Агентства разминирования Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов обратился к гражданам в связи с минной опасностью

Председатель правления Агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов обратился к гражданам в связи с минной опасностью.

Как сообщает Report, председатель выразил сожаление в связи с произошедшими в последние дни инцидентами с подрывом граждан на минах.

"За последнюю неделю произошло несколько подобных случаев. Несмотря на просветительские меры, предупреждения и установленные таблички об опасности, люди ездят на эти территории. Пользуясь случаем, я еще раз обращаюсь к нашим гражданам с призывом быть предельно осторожными. Я прошу их следовать установленным правилам и воздержаться от незаконных посещений освобожденных от оккупации территорий", - заявил В. Сулейманов.