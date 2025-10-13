Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан
Внутренняя политика
- 13 октября, 2025
- 15:34
Азербайджанские пограничники предотвратили контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана.
Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).
10 октября на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" пограничных войск ГПС была предотвращена переправка крупной партии наркотических средств с территории Исламской Республики Иран на территорию Азербайджанской Республики посредством беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
В результате поисковых мероприятий в приграничной зоне была обнаружена марихуана общим весом 12 кг 660 гр.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
