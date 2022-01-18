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Правительство об искусственном завышении цен в Азербайджане

Правительство об искусственном завышении цен в Азербайджане "Приняты превентивные меры в связи с искусственным завышением цен на муку и хлеб".
Внутренняя политика
18 января 2022 г. 19:39
Правительство об искусственном завышении цен в Азербайджане

Приняты превентивные меры в связи с искусственным завышением цен на муку и хлеб.

Как сообщает Report, об этом было отмечено на совещании под председательством премьер-министра Али Асадова, посвященном продовольственной безопасности, росту цен и предстоящим задачам.

В этой связи было отмечено, что Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики усилила меры контроля, в 68 городах и районах республики ежедневно проводится мониторинг, в ходе которого осуществляется контроль за продажей, весом и стоимостью хлеба.

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Версия на азербайджанском языке Hökumətdən süni qiymət artımı ilə bağlı açıqlama

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