Правительство об искусственном завышении цен в Азербайджане

"Приняты превентивные меры в связи с искусственным завышением цен на муку и хлеб".

Приняты превентивные меры в связи с искусственным завышением цен на муку и хлеб.

Как сообщает Report, об этом было отмечено на совещании под председательством премьер-министра Али Асадова, посвященном продовольственной безопасности, росту цен и предстоящим задачам.

В этой связи было отмечено, что Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики усилила меры контроля, в 68 городах и районах республики ежедневно проводится мониторинг, в ходе которого осуществляется контроль за продажей, весом и стоимостью хлеба.