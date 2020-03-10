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Правительство Азербайджана рекомендует отложить свадьбы

Правительство Азербайджана рекомендует отложить свадьбы

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"Из-за высокого риска заражения в многолюдных местах вирусом, рекомендуется отложить запланированные на ближайшие месяцы свадьбы, панихиды, отказаться от массовых мероприятий".  

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики. 

"В знак поддержки мероприятий, принимаемых правительством Азербайджана для предотвращения распространения вируса, вновь призываем граждан избегать многолюдных мест, воздержаться от заграничных поездок, а в случае необходимости выезда максимально соблюдать меры предосторожности (носить медицинскую маску, специальные защитные очки, пользоваться дезинфицирующими средствами и т.д.)", - говорится в заявлении. 

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