Правительство Азербайджана рекомендует отложить свадьбы

"Из-за высокого риска заражения в многолюдных местах вирусом, рекомендуется отложить запланированные на ближайшие месяцы свадьбы, панихиды, отказаться от массовых мероприятий".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

"В знак поддержки мероприятий, принимаемых правительством Азербайджана для предотвращения распространения вируса, вновь призываем граждан избегать многолюдных мест, воздержаться от заграничных поездок, а в случае необходимости выезда максимально соблюдать меры предосторожности (носить медицинскую маску, специальные защитные очки, пользоваться дезинфицирующими средствами и т.д.)", - говорится в заявлении.