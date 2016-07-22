Правительство утвердило состав коллегии министерства связи и высоких технологий - СПИСОК

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил состав коллегии министерства связи и высоких технологий.

Как сообщает Report, постановление в связи с этим подписал заместитель премьер-министра Абид Шарифов.

Согласно документу, в состав коллегии входят 7 человек:

Председатель коллегии

Гулузаде Рамин Намиг оглу (министр связи и высоких технологий)

Члены коллегии:

Абдуллаев Али Иззет оглу (первый заместитель министра связи и высоких технологий)

Мамедов Ильтимас Ахмед оглу (заместитель министра связи и высоких технологий)

Велизаде Эльмир Тофиг оглу (заместитель министра связи и высоких технологий)

Мамедов Ровшан Гамид оглу (министр связи и высоких технологий Нахчыванской Автономной Республики)

Мамедов Тахир Надир оглу (заведующий отделом внутреннего контроля и аудита Аппарата министерства связи и высоких технологий Азербайджанской Республики)

Асадов Эльнар Тахир оглу (директор Информационного-вычислительного центра министерства связи и высоких технологий).

Это постановление вступило в силу с 19 июля.