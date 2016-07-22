Правительство утвердило состав коллегии министерства связи и высоких технологий - СПИСОК

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил состав коллегии министерства связи и высоких технологий.
Как сообщает Report, постановление в связи с этим подписал заместитель премьер-министра Абид Шарифов.
Согласно документу, в состав коллегии входят 7 человек:
Председатель коллегии
Гулузаде Рамин Намиг оглу (министр связи и высоких технологий)
Члены коллегии:
Абдуллаев Али Иззет оглу (первый заместитель министра связи и высоких технологий)
Мамедов Ильтимас Ахмед оглу (заместитель министра связи и высоких технологий)
Велизаде Эльмир Тофиг оглу (заместитель министра связи и высоких технологий)
Мамедов Ровшан Гамид оглу (министр связи и высоких технологий Нахчыванской Автономной Республики)
Мамедов Тахир Надир оглу (заведующий отделом внутреннего контроля и аудита Аппарата министерства связи и высоких технологий Азербайджанской Республики)
Асадов Эльнар Тахир оглу (директор Информационного-вычислительного центра министерства связи и высоких технологий).
Это постановление вступило в силу с 19 июля.
News DepartmentАвтор новости
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