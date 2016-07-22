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    Правительство утвердило состав коллегии министерства связи и высоких технологий - СПИСОК

    В состав коллегии входят 7 человек

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил состав коллегии министерства связи и высоких технологий.

    Как сообщает Report, постановление в связи с этим подписал заместитель премьер-министра Абид Шарифов.

    Согласно документу, в состав коллегии входят 7 человек:

    Председатель коллегии

    Гулузаде Рамин Намиг оглу (министр связи и высоких технологий)

    Члены коллегии:

    Абдуллаев Али Иззет оглу (первый заместитель министра связи и высоких технологий)

    Мамедов Ильтимас Ахмед оглу (заместитель министра связи и высоких технологий) 

    Велизаде Эльмир Тофиг оглу (заместитель министра связи и высоких технологий) 

    Мамедов Ровшан Гамид оглу  (министр связи и высоких технологий Нахчыванской Автономной Республики)

    Мамедов Тахир Надир оглу (заведующий отделом внутреннего контроля и аудита Аппарата министерства связи и высоких технологий Азербайджанской  Республики)

    Асадов Эльнар Тахир оглу (директор Информационного-вычислительного центра министерства связи и высоких технологий).

    Это постановление вступило в силу с 19 июля.

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