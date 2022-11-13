Появились новые видеокадры об освобождении Худаферинского моста

18 октября 2020 года, в ходе Отечественной войны, освобождение Худаферинского моста от вражеской оккупации Азербайджанской армией было восторженно встречено нашими соотечественниками в Южном Азербайджане.

18 октября 2020 года, в ходе Отечественной войны, освобождение от вражеской оккупации Худаферинского моста Азербайджанской армией было восторженно встречено нашими соотечественниками в Южном Азербайджане.

Как сообщает Report, в связи с этим появились новые видеокадры со знаменательного события.

На видео видно, что наши соотечественники с юга с гордостью празднуют поднятие нашего флага на историческом Худаферинском мосту, поддерживают азербайджанских военнослужащих лозунгами: "Да здравствует Азербайджан!", "Азербайджан, Азербайджан!".

Худаферинские мосты, исторически соединяющие север и юг Азербайджана, также считаются символическими памятниками. Они считаются одним из прекрасных примеров исключительного инженерного мастерства азербайджанских архитекторов. По мнению многих исследователей, название "Худаферин" мостам было дано потому, что их опоры построены на естественных монолитных камнях в середине реки. Эти мосты играли большую роль в развитии экономических и культурных связей Азербайджана от Индии до стран Ближнего и Среднего Востока, а также с Россией и странами Западной Европы.