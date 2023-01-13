Повышены стипендии докторантам, магистрам и студентам - СПИСОК

С 1 января 2023 года суммы стипендий, предоставляемых за счет средств государственного бюджета докторантам, студентам, обучающимся в высших, средних специальных учебных заведениях и учебных заведениях профессионального образования, а также на магистерской

С 1 января 2023 года суммы стипендий, предоставляемых за счет средств государственного бюджета докторантам, студентам, обучающимся в высших, средних специальных учебных заведениях и учебных заведениях профессионального образования, а также на магистерской ступени Национальной Академии Наук Азербайджана, установить так, как указано ниже.

Как передает Report , об этом говорится в распоряжении президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно документу:

1.1.по ступени докторантуры:

1.1.1. докторантам по подготовке доктора наук - 400 (четыреста) манатов;

1.1.2.докторантам по подготовке доктора философии - 240 (двести сорок) манатов.

1.2.в высших учебных заведениях и Национальной Академии Наук Азербайджана:

1.2.1. по магистерской ступени:

1.студентам с академическими показателями 91-100 баллов - 195 (сто девяносто пять) манатов;

2.студентам с академическими показателями 71-100 баллов - 160 (сто шестьдесят) манатов;

3.студентам с академическими показателями 51-100 баллов - 110 (сто десять) манатов;

1.2.2.по ступени бакалавриата:

1.студентам с академическими показателями 91-100 баллов - 175 (сто семьдесят пять) манатов;

2.студентам с академическими показателями 71-100 баллов - 145 (сто сорок пять) манатов;

3.студентам с академическими показателями 51-100 баллов - 100 (сто) манатов.

1.3.в средних специальных учебных заведениях:

1.студентам с академическими показателями 91-100 баллов - 100 (сто) манатов;

2.студентам с академическими показателями 71-100 баллов - 80 (восемьдесят) манатов;

3.студентам с академическими показателями 51-100 баллов - 66 (шестьдесят шесть) манатов.

1.4.в заведениях профессионального образования:

1.4.1.студентам с академическими показателями "5" (на уровне высшего технического профессионального образования 91-100 баллов) – 100 (сто) манатов;

1.4.2.студентам с академическими показателями "4" и "5" (на уровне высшего технического профессионального образования 71-100 баллов) – 80 (восемьдесят) манатов;

1.4.3.студентам с академическими показателями "3"-"5" (на уровне высшего технического профессионального образования 51-100 баллов) – 66 (шестьдесят шесть) манатов.

2. В Распоряжение Президента Азербайджанской Республики "О предоставлении стипендий докторантам, студентам, обучающимся в высших, средних специальных учебных заведениях и учебных заведениях профессионального образования, а также на магистерской ступени Национальной Академии Наук Азербайджана" от 14 февраля 2019 года номер 961 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2019, № 2, статья 291; 2021, № 11, статья 1232, № 12, статья 1470) внести следующие изменения:

2.1.во втором абзаце пункта 1.1. цифры "360" заменить словами "400 (четыреста)", в третьем абзаце цифры "216» - словами "240 (двести сорок)";

2.2.в четвертом абзаце пункта 1.2 цифры «174» заменить словами «195 (сто девяносто пять)», в пятом абзаце цифры "144" - словами "160 (сто шестьдесят)", в шестом абзаце цифры «96» - словами «110 (сто десять)», в восьмом абзаце цифры "1562 - словами "175 (сто семьдесят пять)", в девятом абзаце цифры "132" - словами "145 (сто сорок пять)", в десятом абзаце цифры "90" - словами "100 (сто)";

2.3.во втором абзаце пункта 1.3 цифры "90" заменить словами "100 (сто)", в третьем абзаце цифры "72" - словами "80 (восемьдесят)", в четвертом абзаце цифры "60" - словами "66 (шестьдесят шесть)";

2.4.во втором абзаце пункта 1.4 цифры "90» заменить словами "100 (сто)", в третьем абзаце цифры "72" - словами "80 (восемьдесят)", в четвертом абзаце цифры "60" - словами "66 (шестьдесят шесть)".