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    ​Повышена зарплата работников МВД

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячных должностных (тарифных) окладов имеющих специальные звания сотрудников и не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, глава государства подписал данное распоряжение в целях усиления социальной защиты имеющих специальные звания сотрудников и не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

    Согласно распоряжению, с 1 февраля 2016 года в среднем на 10 процентов повышаются ежемесячные должностные (тарифные) оклады имеющих специальные звания сотрудников и не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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