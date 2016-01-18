​Повышена зарплата работников МВД

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячных должностных (тарифных) окладов имеющих специальные звания сотрудников и не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, глава государства подписал данное распоряжение в целях усиления социальной защиты имеющих специальные звания сотрудников и не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, с 1 февраля 2016 года в среднем на 10 процентов повышаются ежемесячные должностные (тарифные) оклады имеющих специальные звания сотрудников и не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.