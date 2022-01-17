Повышена заработная плата бюджетников

Внесены дополнения к ежемесячным тарифным (должностным) окладам лиц, занятых в сферах, финансируемых из государственного бюджета, установленным в Едином тарифном календаре.
Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, ликвидируется часть 1 решения от 28 февраля 2019 года под номером 68 Кабинета министров Азербайджанской Республики "О внесении поправок в решение Кабмина от 13 марта 2018 года под номером 89 "О регулировании месячных тарифных (должностных) заработных плат, лиц, занятых в сферах, финансируемых бюджетом страны, которые определяются Единым тарифным календарем и "О регулировании месячных тарифных (должностных) заработных плат, лиц, занятых в сферах, финансируемых бюджетом страны, которые определяются Единым тарифным календарем".
Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
|
Ставки оплаты труда
|
Ежемесячный тарифный (должностной) оклад (в манатах)
|
1
|
300
|
2
|
312
|
3
|
325
|
4
|
338
|
5
|
353
|
6
|
367
|
7
|
383
|
8
|
398
|
9
|
415
|
10
|
432
|
11
|
450
|
12
|
468
|
13
|
487
|
14
|
508
|
15
|
528
|
16
|
549
|
17
|
604
|
18
|
725
|
19
|
979