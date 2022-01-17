Повышена заработная плата бюджетников

Внесены дополнения к ежемесячным тарифным (должностным) окладам лиц, занятых в сферах, финансируемых из государственного бюджета, установленным в Едином тарифном календаре.

Внесены дополнения к ежемесячным тарифным (должностным) окладам лиц, занятых в сферах, финансируемых из государственного бюджета, установленным в Едином тарифном календаре.

Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, ликвидируется часть 1 решения от 28 февраля 2019 года под номером 68 Кабинета министров Азербайджанской Республики "О внесении поправок в решение Кабмина от 13 марта 2018 года под номером 89 "О регулировании месячных тарифных (должностных) заработных плат, лиц, занятых в сферах, финансируемых бюджетом страны, которые определяются Единым тарифным календарем и "О регулировании месячных тарифных (должностных) заработных плат, лиц, занятых в сферах, финансируемых бюджетом страны, которые определяются Единым тарифным календарем".

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.