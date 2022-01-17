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Повышена заработная плата бюджетников

Повышена заработная плата бюджетников Внесены дополнения к ежемесячным тарифным (должностным) окладам лиц, занятых в сферах, финансируемых из государственного бюджета, установленным в Едином тарифном календаре.
Внутренняя политика
17 января 2022 г. 11:45
Повышена заработная плата бюджетников

Внесены дополнения к ежемесячным тарифным (должностным) окладам лиц, занятых в сферах, финансируемых из государственного бюджета, установленным в Едином тарифном календаре.

Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, ликвидируется часть 1 решения от 28 февраля 2019 года под номером 68 Кабинета министров Азербайджанской Республики "О внесении поправок в решение Кабмина от 13 марта 2018 года под номером 89 "О регулировании месячных тарифных (должностных) заработных плат, лиц, занятых в сферах, финансируемых бюджетом страны, которые определяются Единым тарифным календарем и "О регулировании месячных тарифных (должностных) заработных плат, лиц, занятых в сферах, финансируемых бюджетом страны, которые определяются Единым тарифным календарем".

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Ставки оплаты труда

Ежемесячный тарифный (должностной) оклад (в манатах)

1

300

2

312

3

325

4

338

5

353

6

367

7

383

8

398

9

415

10

432

11

450

12

468

13

487

14

508

15

528

16

549

17

604

18

725

19

979
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Версия на азербайджанском языке Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin maaşı artırılıb

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