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Повышена ставка акциза на ввозимый в Азербайджан этиловый спирт

Повышена ставка акциза на ввозимый в Азербайджан этиловый спирт Повышены акцизы на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
14 марта 2022 г. 21:47
Повышена ставка акциза на ввозимый в Азербайджан этиловый спирт

Повышены акцизы на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики.

Как передает Report, это нашло свое отражение в изменениях Кабинета Министров в "Ставки акцизов на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики", который пописал премьер-министр Али Асадов.

Таким образом, ставка акциза на неденатурированный этиловый спирт (с концентрацией спирта 80 объемных процентов и более, с концентрацией спирта менее 80 объемных процентов и не денатурированный этиловый спирт) была повышена с 5,2 до 6 манат за 1 литр.

Решение вступит в силу через 30 дней.

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